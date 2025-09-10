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El feriado bancario de septiembre 2025 será el próximo lunes 15, dijo la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban). Las agencias no abrirán el próximo lunes, ya que esta semana se celebró el Día de la Virgen de Coromoto.

Es por ello que las agencias solo estarán atendiendo en sus portales electrónicos para depósitos como para otras diligencias. Ya el martes estarán trabajando en su horario habitual desde horas de la mañana.

Feriado Bancario de septiembre 2025

Algunas entidades bancarias pudieran mantener en los feriados taquillas externas operativas, principalmente las agencias ubicadas en los centros comerciales. Estas empiezan a trabajar en su mayoría en el horario de los centros comerciales.

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Puedes revisar el portal web de tu banco y consultar cual agencia estará abierta en la ciudad para poder realizar operaciones en taquilla.

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