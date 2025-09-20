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Fernando “Bocha” Batista reafirmó sus disculpas para con el pueblo venezolano por no lograr la ansiada primera clasificación de La Vinotinto a un Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa), según declaraciones ofrecidas en una rueda de prensa para DSports Radio en Argentina este viernes 19 de septiembre.

“Estoy bien, pero todavía con ese ‘luto deportivo’ que tuvimos con Venezuela. Teníamos una ilusión, el sueño de llevar a Venezuela al Mundial o al repechaje”, expresó Batista con visible tristeza, reconociendo el impacto emocional que dejó la eliminación tras la dura derrota 6-3 ante Colombia en Maturín.

Fernando “Bocha” Batista reafirma sus disculpas

Asimismo, exentrenador de la selección venezolana de fútbol, volvío a pedir disculpas: «y hoy, a través de este micrófono que lo escuchan muchos, volver a eso, a pedir disculpas y a decirles que sé que Venezuela en algún momento estará en un Mundial”.

El técnico argentino también destacó el respaldo institucional recibido durante su ciclo, agradeciendo a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y en especial a su presidente, Jorge Giménez, por apostar a un proyecto de largo plazo. Sin embargo, tras no alcanzar los objetivos deportivos trazados, ambas partes acordaron cerrar esta etapa3.

Batista concluyó con un mensaje de esperanza para el futuro del fútbol venezolano:

“Sé que en algún momento Venezuela va a jugar un Mundial. Hay talento, hay pasión, y hay una hinchada que merece lo mejor.”

La salida de Batista marca el fin de un ciclo que, si bien no logró la histórica clasificación, dejó momentos de evolución futbolística y una base competitiva que podría ser clave para los próximos desafíos de la Vinotinto.

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