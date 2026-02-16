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El actor Fernando Carrillo formalizó una denuncia ante el Ministerio Público contra varias personas que dijo deben rendir cuentas ante la justicia antes de entrar al país. Carrillo acudió al Ministerio Público junto a su primo, el cual es su abogado.

En su cuenta en la plataforma de Tik Tok, no dijo el nombre de estas personas, pero formalizó una denuncia contra ellas. El video de Carrillo se ha hecho viral en las últimas horas, y afirmó que en el país se cumple la constitución.

«Bueno señores, aquí estamos saliendo de un empleo público, un abogado, un primo. Y nada, ¿qué es lo que vamos a hacer, primo? Hacemos una denuncia contra varias personas»; comentó el protagonista de las legendarias novelas como Abigail y Pasionaria.

Comentó junto a su primo, «para que vean que en Venezuela se cumple la constitución. Hay varias personas denunciadas y que no podrán ingresar al país sin ser detenidas para rendir cuentas a la justicia».

Fernando Carrillo formalizó una denuncia ante el Ministerio Público

Hasta ahora hubo hermetismo por el nombre de las personas, pero comentó que no puede haber paz sin justicia. «Porque nosotros decimos que en Puerto Carrillo no puede haber paz sin justicia». Luego cerró el video con un, «¡Chau! ¡Viva Venezuela!».

No se conocen los detalles específicos de las personas que denunció el actor ante las autoridades nacionales. Como tampoco si estos cometieron los delitos en el país o desde afuera.

Carrillo quien permanece en Venezuela, hace recorridos con partidarios de la tolda roja. Y se espera por la explicación acerca de esta denuncia la cual formalizó en el edificio del Ministerio Público en la ciudad capital.

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