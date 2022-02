Este jueves la escudería Ferrari presentó su nuevo monoplaza para la temporada 2022 de Fórmula Uno, el F1-75, el cual «tiene la expresión perfecta de los esfuerzos de todo el equipo» que de acuerdo a su director Mattia Binotto.

Durante la presentación también estuvieron presentes los dos pilotos titulares, Charles Leclerc y Carlos Sainz; de los que Binotto indicó que pese a su juventud, «tienen mucha experiencia».

«Hoy constituye un día muy importante para nosotros. Este coche representa nuestro esfuerzo, dedicación y pasión«, declaró.

«En los últimos años, los resultados no fueron los que se esperan de Ferrari. Empezamos en 2019 un cambio de dirección y pasamos por momentos muy complicados, pero no volcimos nuevamente equipo fuerte y unido, que tiene en este coche la expresión perfecta de nuestros esfuerzos. Ahora llegó el momento de demostrarlo frente a nuestros rivales», expresó el líder de la ‘Scudería’.

El monoplaza mantiene como protagonista el característico color rojo, aunque combinado con toques negros en la parte baja; e introduce las nuevas incorporaciones técnicas que obliga el nuevo reglamento.

Las nuevas normas obligaron a los equipos a adaptarse a una nueva maqueta de coche por lo cual tuvieron menos liberte en el apartado mecánico. «Ocurrieron muchos cambios. Empezando por la nariz, el alerón y las ruedas, ahora de 18 pulgadas. Todo en base a la reglamentación, claro», confesó Binotto.

El nombre del coche hace referencia a los 75 años que la ‘Scudería’ cumple en la Fórmula Uno, la única que compitió en todas las temporadas de la historia de este deporte. Además, el coche rodará durante la temporada con un logo con el número 75 en la parte más alta.

El F1-75 rodará por primera vez en un circuito en España. El Circuit de Catalunya acogerá el próximo 23 de febrero los primeros test de temporada, que reunirán a los nuevos coches de todas las escuderías.

New season, new challenges and a fresh reset 💪#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/R9fdy32jf1

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 17, 2022