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El Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE) informó que este sábado 27 y domingo 28 de septiembre la línea Caracas–Cúa permanecerá sin servicio comercial debido a la ejecución de trabajos de alto impacto en la vía férrea, como parte del plan de mantenimiento preventivo del sistema de ferrocarril.

De acuerdo con la institución, las labores buscan preservar la infraestructura ferroviaria, garantizar la seguridad operativa del ferrocarril y ofrecer a los usuarios un servicio confiable y de calidad. Durante el operativo, se implementará una Vía Única Temporal (VUT) desde el sábado a las 8:00 p.m. hasta el domingo al mediodía, con el fin de minimizar las afectaciones al tránsito regular.

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El IFE agradeció la comprensión de los pasajeros del ferrocarril, al tiempo que exhortó a seguir las recomendaciones del personal operativo para asegurar la seguridad y eficiencia del servicio.

“Reiteramos nuestro compromiso del ferrocarril con el fortalecimiento del sistema ferroviario nacional y el bienestar colectivo”, indicó el organismo en un comunicado.

El ferrocarril Caracas–Los Valles del Tuy, inaugurado en 2006, es el único tramo de transporte ferroviario comercial activo en el país y representa una vía vital de conexión diaria para miles de trabajadores y estudiantes que viven en los Valles del Tuy, estado Miranda, y se desplazan a Caracas. Su funcionamiento es clave para aliviar la movilidad en la capital y garantizar un traslado rápido y seguro.

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