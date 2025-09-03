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Fibex Telecom, empresa líder en telecomunicaciones, realizó su cuarta emisión de Papeles Comerciales en la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) en el auditorio Guillermina Sierra de la Torre Fibex Telecom en el estado Carabobo.

Esta nueva oferta, valorada en 500.000 dólares, forma parte de un programa de emisión de 1.500.000 dólares y está destinada a capitalizar el crecimiento proyectado de la empresa.

La corporación, que actualmente opera una red troncal de fibra óptica que abarca 18 estados y 213 localidades, planea cerrar el año 2025 con 650.000 clientes, sumando así 250.000 nuevas conexiones.

La colocación, con una fecha de vencimiento fijada para el 21 de enero de 2026, tiene un plazo total de 146 días y ofrece una tasa de interés anual del 13% fija.

El monto mínimo de inversión es de 100 USD. En un esfuerzo por fomentar la participación de nuevos actores, Fibex Telecom priorizará a los pequeños y medianos inversionistas durante los primeros cinco días de la oferta, reservando un mínimo del 5% de la emisión para ellos.

«Con esta emisión tan significativa para nosotros y para el sector de las telecomunicaciones en el país, lo que buscamos es cubrir el costo de adquisición de clientes para sustentar todo el proceso de desarrollo, instalación y mantenimiento de esos 250.000 clientes adicionales», afirmó Julián Sierra, presidente de la Corporación Fibex Telecom.

Por su parte, Jean Sánchez, director de Finanzas, explicó que la planificación financiera de la corporación contempla una circulación de entre 5 y 6 millones de dólares para alcanzar las metas de expansión.

Destacó el éxito de las series anteriores, que se colocaron de manera satisfactoria en el mercado.

Dinamismo en el mercado de valores venezolano

Augusto Lippo, gerente de Finanzas de Caja Caracas Casa de Bolsa, representante común de la emisión, resaltó el notable interés del empresariado nacional en el mercado de renta fija.

Con aproximadamente 50 empresas emitiendo este año y más de 100 millones de dólares negociados en la BVC, Caja Caracas ha gestionado una cartera de 7 clientes, evidenciando el dinamismo del sector.

Asimismo, José Grasso Vecchio, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, compartió datos positivos sobre el crecimiento sostenido del mercado.

El Índice Bursátil de Caracas (IBC) muestra un rendimiento interanual de 113,30%, con un incremento en las operaciones del mercado de renta variable y montos negociados que superan los 26 millones de dólares.

Noticias 24 Carabobo

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