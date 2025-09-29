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La FIFA estrenó la tarjeta verde este fin de semana en el Mundial Sub 20 que se está disputando en Chile. La misma se añade a las tarjetas conocidas, como lo es la amarilla, una tarjeta de advertencia ante jugadas fuertes.

Como la conocida tarjeta roja, la cual deja a un jugador fuera del juego y amonestado para la próxima fecha. Ahora con esta se activa para el Football Video Support (Soporte Video del Fútbol). El cual se conocerá ahora como el FVS.

Este es parecido al VAR con la diferencia que la tienen los equipos o selecciones, esto para solicitar revisiones especiales ante polémicas por fuera de juego. Como también por faltas, entre otros.

FIFA estrenó la tarjeta verde

Esto daría una mayor democracia al juego, los equipos o selecciones solo pueden hacer dos revisiones por cada encuentro. Ya que el objetivo es que el juego siga siendo dinámico, y no se detenga por tanto tiempo.

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Por supuesto, si el partido no presenta problemas no se activará la nueva tarjeta y todo seguirá igual. Ya esta venía siendo probada por la FIFA en otras instancias, pero ya fue estrenada oficialmente.

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