La FIFA presentó este miércoles, la marca oficial y el logo del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

«Por primera vez en la historia, una imagen del trofeo y del año del torneo aparecen representados formando un lenguaje innovador de diseño que ancla el emblema para 2026 y más allá», explicó la FIFA en un comunicado.

Durante el evento también presentaron la campaña «WE ARE 26», que aspira a que «las comunidades desempeñen un rol integral» en el próximo Mundial.

