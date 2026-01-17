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A través de redes sociales, la empresa de software de ciberseguridad Malwarebytes dijo que hubo una filtración de datos que reveló la «información confidencial» de 17.5 millones de usuarios de Instagram. Agregó que la misma incluía nombres de usuario de Instagram, direcciones físicas, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y más.

La compañía añadió que los datos están a la venta en la dark web y pueden ser utilizados indebidamente por ciberdelincuentes. Indicó en un correo electrónico a sus clientes que descubrió la brecha durante su análisis rutinario de la dark web y que está vinculada a un posible incidente relacionado con una exposición de la API de Instagram a partir de 2024.

Filtración de datos de Instagram

La filtración reportada ha provocado que los usuarios reciban varios correos electrónicos de Instagram solicitando el restablecimiento de contraseña.

Según la empresa, la información podría dar lugar a ataques más graves, como intentos de phishing o robo de cuentas. Meta no ha publicado un comunicado oficial sobre el último incidente, pero no es la primera vez que la empresa matriz de Instagram se ve envuelta en problemas por filtraciones de datos.

Si aún no lo has hecho, siempre es recomendable activar la autenticación de dos factores y cambiar tu contraseña. Mejor aún, puedes consultar qué dispositivos tienen sesión iniciada en tu cuenta de Instagram en el Centro de Cuentas de Meta.

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