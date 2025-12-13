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Un nuevo lote de 19 fotografías pertenecientes al patrimonio del fallecido magnate financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, han sido publicadas, en las que, aparecen figuras de alto perfil político, empresarial y cultural.

En estas nuevas imágenes difundidas por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aparecen el presidente estadounidense Donald Trump, el expresidente Bill Clinton, el cofundador de Microsoft Bill Gates y el expríncipe Andrés del Reino Unido.

De acuerdo con el comité, las imágenes forman parte de un archivo mucho más amplio entregado por los herederos de Epstein y no constituyen, por sí solas, prueba de irregularidades.

Epstein junto a Trump, Clinton y el expríncipe Andrés

Varios de los retratados han negado cualquier vínculo delictivo con el financiero, y los propios legisladores aclararon que no todas las fotografías difundidas son inéditas ni corresponden a los archivos que el Departamento de Justicia debe hacer públicos antes del próximo 19 de diciembre, reporta BBC Mundo.

Trump aparece en tres de las 19 imágenes divulgadas, además de una fotografía ilustrada incluida en sobres rojos con un cartel que dice “Condón Trump”. En otras instantáneas, el mandatario se muestra junto a varias mujeres cuyos rostros han sido cubiertos de forma digital, así como conversando con Epstein en eventos sociales. Una de las fotos más conocidas corresponde a una fiesta de Victoria’s Secret celebrada en Nueva York en 1997, imagen que circula desde hace años.

Acusación

La Casa Blanca y legisladores republicanos reaccionaron de inmediato, acusando a los demócratas de seleccionar de manera deliberada las imágenes para construir una narrativa engañosa contra el presidente.

La portavoz presidencial, Abigail Jackson, aseguró que Trump ha negado de forma consistente cualquier conducta impropia relacionada con Epstein y afirmó que la actual administración ha impulsado más acciones en favor de las víctimas que los propios demócratas, al promover la desclasificación de documentos y solicitar nuevas investigaciones.

Amistad

Trump ha reconocido que mantuvo una amistad con Epstein durante varios años, pero sostiene que se distanciaron alrededor de 2004, mucho antes de que el financista fuera arrestado por primera vez. El mero hecho de aparecer en archivos vinculados a Epstein, subrayaron fuentes del Congreso, no implica necesariamente la comisión de delito alguno.

Además del actual presidente, en las fotografías figuran el exasesor de la Casa Blanca Steve Bannon, el cineasta Woody Allen, el economista Larry Summers, el abogado Alan Dershowitz, el empresario Richard Branson y Bill Gates. Epstein no aparece en todas las imágenes y muchas carecen de contexto, lo que dificulta su interpretación.

Entre las fotos que generaron mayor atención se encuentran varias en las que aparece Steve Bannon conversando con Epstein. El Comité recordó que en noviembre ya se habían publicado más de 20.000 páginas de documentos del patrimonio del financiero, incluidos mensajes de texto intercambiados entre ambos en 2018, en los que Epstein asistía a Bannon con información logística sobre vuelos. Bannon, que no enfrenta cargos relacionados con el caso, no respondió entonces a solicitudes de comentarios.

Pareja Ghislaine Maxwell

Otra imagen muestra a Epstein junto a su entonces pareja Ghislaine Maxwell —condenada por delitos relacionados con tráfico sexual— y al expresidente Bill Clinton. Un portavoz del exmandatario ha reconocido previamente que Clinton realizó cuatro viajes en el avión privado de Epstein entre 2002 y 2003, aunque registros citados por medios estadounidenses elevan esa cifra. Clinton ha negado de manera reiterada cualquier implicación en los crímenes del financista.

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