El portal TMZ publicó el primer video de Sean “Diddy” Combs mientras trabaja en la biblioteca del Institución Correccional Federal, Fort Dix de Nueva Jersey, en el que está preso.
En el clip que obtuvo el sitio se puede ver al rapero mientras entra al lugar de trabajo, se saca el abrigo que llevaba puesto y habla con uno de sus compañeros. El espacio pertenece a la capilla del penal dónde el magnate desarrolla tareas laborales.
De acuerdo a fuentes de la web que compartió las imágenes, Diddy estaba iniciando uno de los turnos de trabajo que consiste en entregar películas y materiales religiosos a otros reclusos.
Filtran primer vídeo de Sean “Diddy” Combs
En otro fragmento del breve clip que mostró TMZ se va a Diddy sonriendo, mientras camina por uno de los pasillos de la cárcel y saluda a otro preso, con el que se queda charlando.
El aspecto del rapero está muy lejos del glamour que mostraba en el pasado: sin teñirse el pelo desde que quedó detenido en 2024, Diddy está completamente canoso. El clip que compartió el portal se difundió sin audio.
El video filtrado no tuvo autorización del penal, detalló al medio Page Six una fuente oficial de la cárcel en la que está preso Diddy. Los representantes legales del magnate de la música no hicieron comentarios al respecto.
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