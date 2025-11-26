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El portal TMZ publicó el primer video de Sean “Diddy” Combs mientras trabaja en la biblioteca del Institución Correccional Federal, Fort Dix de Nueva Jersey, en el que está preso.

En el clip que obtuvo el sitio se puede ver al rapero mientras entra al lugar de trabajo, se saca el abrigo que llevaba puesto y habla con uno de sus compañeros. El espacio pertenece a la capilla del penal dónde el magnate desarrolla tareas laborales.

De acuerdo a fuentes de la web que compartió las imágenes, Diddy estaba iniciando uno de los turnos de trabajo que consiste en entregar películas y materiales religiosos a otros reclusos.

Filtran primer vídeo de Sean “Diddy” Combs

En otro fragmento del breve clip que mostró TMZ se va a Diddy sonriendo, mientras camina por uno de los pasillos de la cárcel y saluda a otro preso, con el que se queda charlando.