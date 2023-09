Compartir

Este jueves 14 de septiembre se dio por inaugurada la 18ª Filven Yaracuy, instalada en la Biblioteca Pública Central “Dr. Félix Pifano” de la ciudad de San Felipe, bajo el lema Leer Descoloniza.

El acto inaugural estuvo encabezado por el viceministro de Fomento para la Economía Cultural y presidente del Centro Nacional del Libro (Cenal), Raúl Cazal; la autoridad única de cultura del estado Yaracuy, Epifanio Ochoa; el director ejecutivo de la Biblioteca Nacional, Jorge Berrueta, y el escritor homenajeado Gabriel Jiménez Emán.

Filven recorrió exitosamente Venezuela

El viceministro de Fomento para la Economía Cultural y presidente del Cenal, Raúl Cazal, mostró su satisfacción por la realización con éxito de la 18ª Filven en los 23 estados de Venezuela tras su inicio por Caracas, distrito capital, en noviembre de 2022.

Refirió que la Filven no es solamente vender libros. “El estar aquí es una situación que nos compromete a pensar, a debatir, por eso es que tenemos escritores de otras regiones, por eso tenemos escritores homenajeados, no es para adorar una obra, es para debatir, es para estar constantemente pensando en lo que otros no quieren que pensemos, que es en nuestra descolonización”, sostuvo el viceministro Cazal.

Además, invitó a los presentes a realizar un minuto de aplausos en tributo al cineasta y dramaturgo venezolano Roman Chalboud, quien falleció este martes 12 de septiembre.

“Chalboud era un gran escritor, un extraordinario dramaturgo. Revolucionó la televisión venezolana, y con nosotros en la Revolución Bolivariana hizo obras que muestran nuestra historia patria”.

Libros y lectura como armas

La autoridad única de cultura del estado Yaracuy, Epifanio Ochoa, mostró su satisfacción por ser Yaracuy sede de la 18ª Filven y rescató la importancia de la lectura.

“Nosotros estamos en un momento de guerras y asedio, y una de nuestras armas poderosas son el libro y la lectura, para trabajar la descolonización y la emacipacion”, señaló Ochoa.

Además, mostró su felicidad al ser el estado Yaracuy quien cierre el ciclo de las Filven regionales.

“En Yaracuy se cierra la 18ª edición de la Filven, y nos declaramos en disposición total para realizar la 19ª edición de la Filven”.

Celebran trayectoria de Gabriel Jiménez Emán

El escritor homenajeado de esta edición regional de la Filven, Gabriel Jiménez Emán, mostró su satisfacción por el reconocimiento que se le hace.

“Quiero agradecer a toda la gente que me ha apoyado durante toda mi carrera en la ciudad de Barinas, en la ciudad de Mérida, Barquisimeto y también al estado Yaracuy que está vez me recibe y me da este homenaje”, expresó.

Asimismo, reflexionó sobre la importancia de las ferias del libro.

“Además de ser las ferias del libro sitios para la iluminación, el pensamiento y la sensibilidad, son también para la conciencia histórica”.

Señaló que “si no tenemos conciencia histórica, no tenemos conciencia cultural, ni mucho menos la más importante y difícil de todas, que es la conciencia política, y para eso sirven estas ferias del libro, que no son del libro nada más, sino de todas las expresiones musicales, plásticas, teatrales”.

Los asistentes pudieron disfrutar de la presentación de la Agrupación Coral Paradiso Lírico, que además de interpretar el himno nacional y el himno del estado Yaracuy, interpretó temas como “Ahora”, del cantor Otilio Galíndez.

La Filven Yaracuy estará abierta hasta el sábado 16 y es posible producto del trabajo coordinado entre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Cenal y Gabinete Estadal de Cultura, y la gobernación de la entidad.

