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Es fin de semana, y el objetivo como siempre es hacer un viaje corto, es por ello que la recomendación este fin de semana es el casco histórico de Puerto Cabello. El puerto sigue siendo una de las atracciones para escaparte.

Como siempre te lo recomendamos, ropa cómoda, zapatos deportivos, gorra, sombrero, lentes y por supuesto el celular para las fotos y videos. El sol siempre brilla mejor en este lugar del estado Carabobo.

Si quieres en carro, como también en autobús, el terminal de pasajeros está cerca del lugar. Puerto Cabello se ha convertido en uno de los atractivos más recomendados desde el año 2023.

Llegando al malecón, donde la postal del inmenso mar nos da la bienvenida, el sol brillante en el lugar lo hace más hermoso. Empieza por una caminata por el malecón y la plaza y no dejes de tomar fotos.

El casco histórico de Puerto Cabello

La calle Los Lanceros sigue siendo el atractivo principal en el lugar, las casas de colores siguen siendo uno de los atractivos más bonitos del municipio playero. Esta calle es una de mayor historia en el país.

En la actualidad hay lugares donde puedes comer y disfrutar de la vista, como también puedes llegarte hasta la tienda de chocolates. Es muy importante conocer lo que es el desarrollo chocolatero del municipio.

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Además de lo que es el casco del Puerto te recomendamos sus playas, Patameno como las demás. Isla Larga sigue siendo el gran atractivo para el fin de semana, recuerda que puedes embarcar desde Patanemo como desde Gañango. Recuerda siempre apoyar el turismo regional en nuestro estado Carabobo.

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