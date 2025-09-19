Compartir

Las sillas y toldos en Patanemo en septiembre estarán disponibles para aquellos turistas que quieran disfrutar de un buen día de playa, cargado de sol y buena vibra. Así que ponte ropa cómoda, gorra, zapatos deportivos y ve a la ciudad que está de moda, Puerto Cabello.

Arma tu logística, o prepara todo, ya que en dicha bahía ubicada en el litoral carabobeño ha buena y excelente comida, Empanadas, pescados, además del tradicional hervido, muy recomendado.

Recuerda que en la actualidad, Patanemo busca recuperar el favoritismo de los turistas que ganó en las décadas de los setenta como de los ochenta. Recuerda que puedes ir en autobús también desde el terminal del Big Low Center.

Además de la famosa bahía, hay buenos sitios para recorrer en Puerto Cabello, el Fortín Solano es uno. Como el famoso y soleado Malecón porteño, como la ruta del chocolate, entre otros sitios.

Sillas y toldos en Patanemo en septiembre

Toldos con 2 Sillas y la mesa en 10$, si son 3 personas se le coloca la silla adicional sin costo

Toldos con 4 sillas y la mesa en 15$, si son 5 personas se le coloca la 5ta silla sin costo adicional

Alquiler de sillas, 1 en 3$ y 2 sillas por 5$

La gente de @Patanemoturismo nos brindó la información.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas