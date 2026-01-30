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¡Fin de semana!, Isla larga en 2026, precio de sombrillas, churuatas y otros servicios

By Danny Valdiviezo
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Isla Larga en 2026
Fotos: El Siglo

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Danny Valdiviezo
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IOTA Latino
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Isla Larga en 2026 te espera este fin de semana, saliendo desde la hermosa bahía de Patanemo. Isla Larga es uno de esos destinos que vale la pena vivir desde el traslado, así que si tu plan es viajar a la playa, esta es una buena opción.

Informó Patanemo Turismo sobre los precios de sombrillas, sillas, como paseos en este bonito lugar del estado Carabobo. De esta manera puedes disfrutarlo en grande, nuestra isla no tiene nada que envidiarle a Los Roques.

Isla Larga en 2026

Servicios adicionales:

Sombrillas 25$ (4 sillas + mesita)

Churuatas 35$ (zona de yates)

Snorkel en los barcos hundidos $10 por persona (incluye chaleco salvavidas, chapaletas, máscara y videos subacuáticos con @insta360)

Velero $20 (para 2 personas e incluye un paseo por toda la isla. En este paseo te enseñamos a navegar a vela!)

Stand Up Paddle o (surf de remo): $10 media hora, 1 persona

Canoa individual: $10 media hora, 1 persona

Kayak y Canoa doble: $20, media hora, 2 personas

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¿Cuál es la montaña más alta del estado Carabobo?

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SourcePatanemo Turismo
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