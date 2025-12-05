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El fin de semana navideño en Carabobo ya está listo y empezó hace unas semanas, solo que el clima decembrino anuncia que estamos en la época más bonita del año. Y hay miles opciones que te recomendamos.

Empezando por el municipio Valencia, la avenida Bolívar está para caminarla en horas de la noche. De hecho, ha sido uno de los lugares más visitados en estas semanas navideñas. Hay buenas opciones de comida.

Puerto Cabello, el municipio porteño ha sido uno de los que está para visitarlo en este fin de semana. Hay buenas opciones en lo que es el área del malecón, la plaza Bolívar y otras zonas en este mes.

Naguanagua, es uno de los municipios que te recomendamos en esta Navidad. De hecho, se están haciendo recorridos, tours pequeños que visitan los municipios que conforman la Gran Valencia.

Fin de semana navideño en Carabobo

Todos los municipios tienen su área navideña donde hay bazares, venta de comida y bebidas. Como ropa, juguetes y hasta música, con atracciones muy buenas en esta temporada de Navidad.

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Así que desde hoy te invitamos a vivir la magia navideña del mes de diciembre, donde además puedes compartir con tus amigos y familiares. Carabobo está adornado con motivos navideños, te invitamos a recorrerlo.

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