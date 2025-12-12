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Fin de semana Navideño, Puerto Cabello te espera

By Danny Valdiviezo
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Puerto Cabello te espera
Puerto Cabello te está esperando. Foto: Yuya CH.

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Danny Valdiviezo
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En este fin de semana navideño, Puerto Cabello te está esperando, una visita a la “ciudad que está de moda” te caería bien, junto a los tuyos. Bajar en el atardecer se ha vuelto una moda para ver las atracciones en este mes.

Recuerda que el viernes es el día para compartir y para sonreír más en estos días donde se acerca la Navidad y el fin de año. Diciembre es un mes para disfrutarlo en grande, son 31 días de alegría y ya hoy es 12.

El malecón te espera, estar frente al mar en estos días decembrinos, sentir la brisa y disfrutar. Diciembre es alegría, felicidad y compartir, organiza un viaje rápido con tus familiares y amigos para que veas cómo está el Puerto.

Buena comida, excelente opción en gastronomía hay en el Puerto actualmente, además del chocolate en distintos puntos. El cacao y sus derivados puedes encontrarlo en Patanemo al este del municipio.

Puerto Cabello te espera
La famosa entrada de Puerto Cabello con sus empanadas, Foto: Yuya JJCH/CORTESÍA.

Fin de semana Navideño, Puerto Cabello te espera

Fortín Solano, si te animas mañana en el día, puedes subir hasta el Fortín y conocer toda su historia. Además tendrás vistas espectaculares frente al Mar Caribe, esta es una visita obligada en el Puerto.

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Isla Larga y las playas, hay varias opciones de playas en el Puerto, saliendo a Isla Larga puedes hacerlo desde Patanemo. Recuerda que hay que apoyar el turismo local y del país, aprovechemos a Puerto Cabello.

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