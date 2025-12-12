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En este fin de semana navideño, Puerto Cabello te está esperando, una visita a la “ciudad que está de moda” te caería bien, junto a los tuyos. Bajar en el atardecer se ha vuelto una moda para ver las atracciones en este mes.

Recuerda que el viernes es el día para compartir y para sonreír más en estos días donde se acerca la Navidad y el fin de año. Diciembre es un mes para disfrutarlo en grande, son 31 días de alegría y ya hoy es 12.

El malecón te espera, estar frente al mar en estos días decembrinos, sentir la brisa y disfrutar. Diciembre es alegría, felicidad y compartir, organiza un viaje rápido con tus familiares y amigos para que veas cómo está el Puerto.

Buena comida, excelente opción en gastronomía hay en el Puerto actualmente, además del chocolate en distintos puntos. El cacao y sus derivados puedes encontrarlo en Patanemo al este del municipio.

Fin de semana Navideño, Puerto Cabello te espera

Fortín Solano, si te animas mañana en el día, puedes subir hasta el Fortín y conocer toda su historia. Además tendrás vistas espectaculares frente al Mar Caribe, esta es una visita obligada en el Puerto.

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Isla Larga y las playas, hay varias opciones de playas en el Puerto, saliendo a Isla Larga puedes hacerlo desde Patanemo. Recuerda que hay que apoyar el turismo local y del país, aprovechemos a Puerto Cabello.

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