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¡Fin de semana!, Tarifas del estacionamiento en la bahía de Patanemo

By Danny Valdiviezo
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Tarifas del estacionamiento en la bahía de Patanemo

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Danny Valdiviezo
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Las tarifas del estacionamiento en la bahía de Patanemo te las tenemos por si decides irte a la playa este fin de semana. Recordemos que la hermosa bahía es una de las más visitadas en los últimos años.

Muchas personas cuando se acerca diciembre planean un viaje a este lugar de Carabobo. Donde no solo te recordamos visitar la playa, también el pueblo y disfrutar de los productos derivados del cacao.

Patanemo recuperó a los visitantes, esta era una de las playas más visitadas en los años ochenta y noventa. Luego los turistas se iban directo a Tucacas o a los cayos desde Chichiriviche.

Ahora decidieron volver a la bahía o a las otras playas porteñas, entre ellas Isla Larga. O caminar el puerto que por cierto esté en el marco de la Feria Internacional del Turismo donde está mostrando sus bellezas.

Tarifas del estacionamiento en la bahía de Patanemo, precios al cambio del BCV del día

Buses 10 dólares

Busetas 5 dólares

Camionetas Van 3 dólares

Vehículos pequeños 2 dólares

Motos 1 dólar

El pago puedes hacerlo en efectivo o pago móvil, también hay punto de venta. Te pedimos que mantengas limpia la carretera como la playa, evita lanzar botellas plásticas o de vidrio. Maneja con prudencia.

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SourcePatanemo Turismo
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