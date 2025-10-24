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Los toldos y sillas en Patanemo en octubre te esperan, sin duda es uno de los mejores lugares para escaparse. Y si te quieres quedar, y tienes disponibilidad hay posadas, además de la playa te espera el chocolate en el pueblo.

En la actualidad Puerto Cabello tiene muchas opciones y por algo será la sede de la Feria Internacional del Turismo. “La Ciudad que está de moda”, tiene excelentes atractivos y poco a poco ha vuelto a ganar la buena fama que tenía.

Así que este fin de semana arma tu logística, bien sea en carro, moto o en autobús y visita la bahía de Patanemo. Conoce cada rincón de la playa que sigue siendo el atractivo turístico que se suma a los tantos que tiene el puerto.

Este lugar es maravilloso y uno de los que te recomendamos, como también lo hacemos con las otras atracciones que hay en el centro del país. Las playas del estado Aragua, como además La Colonia Tovar.

En toda la bahía hay servicios de wi fi, las mismas personas de los toldos ofrecen el mismo. Como el extraordinario y recomendado servicio de comida que hay en este lugar de nuestro estado.

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Es extraordinario conocer todos estos lugares que tenemos en los estados centrales como en parte de los occidentales. Visitar Tucacas, Falcón y en estos tiempos irse de viaje a Tintorero en el maravilloso estado Lara.

Toldos y sillas en Patanemo en octubre

Toldos con 2 Sillas y la mesa en 10$, si son 3 personas se le coloca la silla adicional sin costo

Toldos con 4 sillas y la mesa en 15$, si son 5 personas se le coloca la 5ta silla sin costo adicional

Alquiler de sillas, 1 en 3$ y 2 sillas por 5$

Génesis y toda la gente de @Patanemoturismo nos brindó la información.

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