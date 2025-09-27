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Hombre fingió su secuestro y terminó capturado (+Video)

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fingió secuestro Catia la Mar

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado La Guaira,  detuvo a Julio César Ludeña (26), que simuló haber estado secuestrado en Catia la Mar.

Según la denuncia de sus familiares, había desaparecido con dos teléfonos celulares pertenecientes a su hermana y a su novia y una moto marca Bera, modelo Ávila, color blanco, placa AW7X29W.

Tras las averiguaciones, se determinó que Ludeña permaneció durante cuatro días debajo del puente de La Lucha, donde vendió los teléfonos y la moto para adquirir drogas, por lo que inventó la versión del secuestro.

Hombre fingió su secuestro en Catia la Mar

Durante el procedimiento, también resultó detenido Simón Antonio Salazar Olivares, de 42 años, señalado como responsable de un punto de venta de drogas en el sector Los Olivos, frente a la Capilla, lugar donde acudió Ludeña a comprar estupefacientes.

A Salazar se le incautaron dos envoltorios plásticos y un envase traslúcido con tapa blanca, que contenían 40 fragmentos de presunta droga tipo crack con un peso de 10,53 gramos, además de 500 bolívares en efectivo.

Las autoridades lograron recuperar los dos celulares y la moto. El caso fue remitido al Ministerio Público.

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