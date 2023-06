El Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Kham publicó un memorando con las conclusiones tras su tercera visita a Venezuela.

En ese sentido, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Kham destacó el memorando de entendimiento con el presidente Nicolás Maduro.

«Durante nuestros dos días en Caracas, creo que hemos dado pasos importantes, fortaleciendo la base para una acción significativa bajo el Estatuto de Roma», detalló.

Asimismo, Karim Kham informó del acuerdo alcanzado con el gobierno del presidente Maduro, para establecer en Venezuela una oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) de Asistencia Técnica y capacitación.

Además, enfatizó que tener una oficina le permitirá estar más a menudo en Venezuela y «trabajar de manera más cercana» para ayudar al país a “cumplir sus obligaciones en el marco del Estatuto de Roma”.

