El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, oficializó este martes la apertura de su oficina en Caracas.

De acuerdo con una publicación el cuenta de X de la CPI, este despacho se dedicará a apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional, así como aumentar la presencia sobre el terreno de la Oficina del Fiscal (OTP).

El fiscal de la CPI durante esta cuarta visita al país, aseguró que hay una “oportunidad única” para seguir avanzando en las investigaciones que ejerce el organismo internacional sobre Venezuela, ante presuntos crímenes de lesa humanidad.

“Estamos frente a una oportunidad única para seguir avanzando en las investigaciones de manera independiente, para realmente crear ese vínculo entre las leyes y el apoyo técnico que vamos a prestar en pro de la justicia”, señaló Khan durante un encuentro en la Asamblea Nacional, en Caracas.

En noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para retomar la investigación, al desestimar los argumentos presentados por el Gobierno venezolano para que no continuaran las pesquisas por parte del alto tribunal.

No obstante, la CPI considera que debe continuar la investigación, por lo que, en 2023, rechazó una apelación del Gobierno venezolano, que alegó que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado no investiga.

