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El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció el lanzamiento de la campaña “El Ministerio Público Lee Contigo”, la cual está enfocada en promover la lectura entre los niños, niñas y adolescentes.

Durante declaraciones ofrecidas este 18 de febrero en el auditorio de la sede principal del Ministerio Público, el titular de la acción penal destacó que este programa, además, busca difundir el pensamiento crítico desde una corta edad.

“Esto particularmente llegará a escuelas y liceos, por lo que nosotros queremos incorporarnos de manera orgánica a todo lo que ha venido estableciendo la ONU y la Unesco y demás organismos vinculados a esta materia”, destacó Saab.

Explicó que la campaña orientará para que los alumnos reciban herramientas que les permita interpretar la realidad.

Enfatizó que esta iniciativa llegará a los estudiantes de educación básica y media en todo el país y aseguró que el programa tendrá un gran impacto no solamente en Venezuela.

El Ministerio Público Lee Contigo

Detalló que a través de actividades bibliotecarias y formativas se fomentará la cultura y su relación con los valores morales, éticos e incluso, vinculados a los derechos humanos y la justicia.

Entre las actividades a desarrollarse en este programa, enumeró dramatizaciones y obras de teatro, talleres de escritura creativa y visitas guiadas de la Coordinación de Biblioteca Central “Víctor Valera Mora” del Ministerio Público, así como a los diferentes núcleos bibliotecarios a nivel regional.

Adicionalmente, la campaña contará con la creación de clubes de lectura en los núcleos bibliotecarios del Ministerio Público; la elaboración de folletos y trípticos, los cuales serán distribuidos en centros educacionales, al igual que intercambios literarios y talleres de lectura en fundaciones y centros de educación especial para niños, niñas y adolescentes.

Durante el acto, el Fiscal General adelantó que este año se estará realizando el 6º concurso de poesía infantil y el 5º concurso infantil de cuentos, los cuales se han realizado en años anteriores.

Esta actividad se realizó de manera conjunta con el Centro Nacional del Libro (Cenal)

En este sentido, el viceministro de Fomento de Economía Cultura, Raúl Cazal, destacó que es la primera vez que el Ministerio de la Cultura y el Cenal se unen al Ministerio Público en una campaña para estimular la lectura.

“Eso nos da mucho aliento por el trabajo que venimos haciendo desde muchos años desde el Centro Nacional del Libro”, resaltó Cazal.

Al lanzamiento de la campaña, asistieron los estudiantes de 2° y 3° grado de la Unidad Educativa Doctor Simón Planas Suárez del Ministerio Público.

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