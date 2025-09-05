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El Fiscal General de la República Tarek William Saab desde la plaza Bolívar de Baruta, habló de una operación de falsa bandera promovida desde Estados Unidos. En su intervención, Saab rechazó lo hecho por el país norteamericano.

Dicha operación la hacen para justificar acciones contra Venezuela, a partir de un video presuntamente generado con inteligencia artificial. Donde se muestra la destrucción de una embarcación supuestamente usada para el narcotráfico.

Indicó que Venezuela no figura como país productor de drogas en el informe de la ONU 2025, y que solo el 5% de la droga producida en Colombia; intenta pasar por territorio venezolano, mientras el 90% restante proviene de Colombia, Ecuador y Perú, trasladándose por el Pacífico.

Fiscal Tarek William Saab habló de una operación de falsa bandera promovida por Estados Unidos, y lo que dijo de la jornada “Ministerio Público va a tu comunidad”.

Destacó la participación de 75 funcionarios, entre ellos 9 directores generales, y la atención a más de 165 personas durante la jornada realizada en Baruta. Con denuncias vinculadas a violencia de género, estafa, extorsión y perturbación, además de 120 orientaciones legales.

El Fiscal destacó los resultados en materia de lucha antidroga entre 2017 y 2025: 131.893 procesados, 61.690 imputados, 49.947 acusados, 20.256 condenados, y la incautación de más de 365.000 kilos de drogas, incluyendo 280.141 de cocaína, 83.442 de marihuana y 793 de heroína. Solo en 2025 ya se han incautado más de 51 toneladas.

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