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El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que el delito de homicidio calificado se ha reducido de un 95% en el país. Durante instalación del Primer Seminario de Convergencia Penal

Durante la instalación del Primer Seminario de Convergencia Penal: La Nueva Era de Formación Conjunta en el Sistema de Justicia, efectuado este 18 de diciembre en la sede del Ministerio Público, el titular de la acción penal expresó que este logro es consecuencia del trabajo en conjunto de jueces y fiscales con los funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad.

El titular de la acción expresó que ser sede de este evento representa un honor para el Ministerio Público, y explicó que luego tendrá otras jornadas en las diversas instituciones del Estado venezolano vinculadas al Sistema de Justicia.

Saab expresó que en la actualidad se ha avanzado de manera exponencialmente positiva en la lucha contra el delito, por lo que se mostró seguro que con este evento se coadyuvará para continuar la reducción de los mismos.

Delito de homicidio calificado se ha reducido en el país

Agregó que a pesar de los logros en materia de defensa de los derechos humanos y la paz, los enemigos del país continúan los señalamientos de que en Venezuela hay una tiranía o una dictadura sórdida.

Destacó la importancia de mantener la unidad en la defensa de la justicia y la ética con respeto a los derechos humanos y el debido proceso, con el fin de que los venezolanos cuenten con principios y garantías constitucionales debidamente establecidas.

En esta jornada participó también la máxima autoridad del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, quien agradeció la creación de un espacio como del Primer Seminario de Convergencia Penal.

“Estamos aquí para expresar esa necesidad de unirnos en el Sistema de Justicia para brindar un mejor servicio a nuestro pueblo”, expresó la magistrada. Igualmente, el defensor del pueblo, Alfredo Ruíz, resaltó la importancia de este evento para preservar el respeto a los derechos humanos.

También intervino el defensor público, Daniel Augusto Ramírez Herrera, quien celebró la integración del Sistema de Justicia, el cual trabaja para lograr la celeridad procesal en beneficio de los privados de libertad.

En las ponencias presentadas se trataron temas como el protocolo de investigación para el delito de homicidio, las garantías procesales del imputado en el delito de homicidio, el fiscal del Ministerio Público en materia de homicidio, el juez como garante de la búsqueda de la verdad, entre otros.

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