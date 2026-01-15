Compartir

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, elogió la labor constitucional que ha realizado Delcy Rodríguez tras los acontecimientos del 3 de enero.

«La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha tenido una actitud digna, valiente, de un alto nivel de cohesión en su mando. Apenas ocurrieron estos hechos, encabezó un Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación, hizo el trámite concerniente al decreto de conmoción interna (…) Allí estaba su aplomo, su valentía, su carácter», dijo en una entrevista exclusiva para el programa «Análisis Situacional» que se transmite por Globovisión.

Saab aseguró que Rodríguez «es la llamada a dirigir los destinos de la nación venezolana en los términos que establece la realidad histórica que hoy nos está haciendo protagonistas de un momento único», al tiempo que resaltó que en su mando ha prevalecido «la cohesión cívica, militar, institucional, popular, policial que estamos viendo por las diversas realizaciones de actividades que ella ha encabezado desde el 3 de enero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Saab resaltó que horas después del secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro se simbolizó la estabilidad política del país, con las declaraciones del ministro Diosdado Cabello y el general en jefe Vladimir Padrino López, quien a juicio del titular del Ministerio Público mostró la cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ante la agresión extranjera. «En esa misma secuencia subió también Diosdado Cabello, ministro de relaciones interiores, Padrino López, ministro de la defensa. Lo que puedo continuar denunciando, sin lugar a dudas es una escala de masivas violaciones al derecho internacional humanitario, al derecho internacional público, al derecho internacional de los derechos humanos», dijo William Saab. El titular del Ministerio Público sostuvo que «esa operación militar se convirtió en un acto de guerra«, a la par que destacó que las autoridades abogaron por un diálogo con la administración estadounidense cuando, a través de una llamada entre el presidente Nicolás Maduro y Trump, se pidió «que todo lo que había pasado durante el año 2025, particularmente a partir de agosto, cesara».

El fiscal Tarek William Saab ratificó que «Venezuela asume de manera protagónica, a través de la unidad cívico-militar, policial, institucional, popular, la defensa irrestricta del ciudadano presidente Nicolás Maduro Moros, de su señora esposa doctora Cilia Flores, primera dama de la República y diputada de la Asamblea Nacional».

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas