«La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha tenido una actitud digna, valiente, de un alto nivel de cohesión en su mando. Apenas ocurrieron estos hechos, encabezó un Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación, hizo el trámite concerniente al decreto de conmoción interna (…) Allí estaba su aplomo, su valentía, su carácter», dijo en una entrevista exclusiva para el programa «Análisis Situacional» que se transmite por Globovisión.
Saab aseguró que Rodríguez «es la llamada a dirigir los destinos de la nación venezolana en los términos que establece la realidad histórica que hoy nos está haciendo protagonistas de un momento único», al tiempo que resaltó que en su mando ha prevalecido «la cohesión cívica, militar, institucional, popular, policial que estamos viendo por las diversas realizaciones de actividades que ella ha encabezado desde el 3 de enero.
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«En esa misma secuencia subió también Diosdado Cabello, ministro de relaciones interiores, Padrino López, ministro de la defensa. Lo que puedo continuar denunciando, sin lugar a dudas es una escala de masivas violaciones al derecho internacional humanitario, al derecho internacional público, al derecho internacional de los derechos humanos», dijo William Saab.