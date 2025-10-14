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El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, lideró este lunes la jornada de atención «El Ministerio Público va a tu Comunidad» en la Plaza Bolívar de Valencia, donde fueron atendidos más de 200 personas en sus diferentes casos, en alianza con diversas instituciones, como la Gobernación del estado Carabobo y la Alcaldía de Valencia.

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En este sentido, Saab señaló que en esta jornada de atención del Ministerio Público se recibieron un total de 54 denuncias de carácter penal, donde figuran los delitos de perturbación, lesiones, hurtos, maltrato animal y violencia de género.

«En este tipo de jornadas buscamos garantizar esa justicia de calle para la atención completa de nuestro pueblo en sus diferentes denuncias, donde además brindamos ayuda a 78 personas con sus respectivas orientaciones en casos que no requieren causa penal», expresó.

Asimismo, destacó que durante los últimos tres años se han atendido a más de 5 mil 500 personas en Carabobo tanto en casos de carácter penal y no penal, así como más de 6 mil atendidos en los programas realizados por el organismo como “El Ministerio Público Atiende tu Denuncia en la Parroquia” y “El Ministerio Público Visita tu Comuna”.

«Para nosotros es grato destacar que recibimos las diferentes denuncias tanto en los despachos fiscales como en los tres programas de justicia de calle, los cuales no se hacen esporádicamente, sino con bastante frecuencia, ya que El Ministerio Público va a tu Comunidad se realiza una vez por semana y El Ministerio Público Visita tu Comuna se realiza de forma mensual, y todos en los 24 estados del país, es por eso que debemos entender el alcance que estos programas tienen y que representan un antes y un después en la historia judicial del país», dijo.

El funcionario indicó que en esta jornada contaron con 43 fiscales del MP y también participaron funcionarios de Aragua, Yaracuy, Cojedes y Guárico. En la actividad se sumaron diversas instituciones como Misión Nevado, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y la Dirección General de Prevención del Delito del Ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Estas acciones forman parte de las líneas de acción enmarcadas en el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, para así garantizar la atención de los carabobeños y carabobeñas en materia penal.

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