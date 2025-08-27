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El fiscal general de la República, Tarek William Saab, presentó el plan de prevención vial “Si prendes tu moto no apagues tu vida”. Destacando los esfuerzos del Ministerio Público y los órganos auxiliares de justicia para reducir las víctimas mortales en el tránsito.

“Gracias a la acción penal liderada por el Ministerio Público y a la colaboración de tribunales y demás actores; se ha logrado erradicar o disminuir en más de un 90% las muertes vinculadas a incidentes vehiculares, en un marco de mantenimiento de la paz y de disciplina vial”; aseguró el fiscal general.

Si Prendes Tu Moto No Apagues tu Vida

Saab subrayó que este año se lanzó el programa Conduce por la Vida, con el respaldo del Presidente Nicolás Maduro. Explicó que el objetivo es evitar accidentes fatales que afectan a hogares enteros.

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Además reiteró la importancia de la integridad de las personas, particularmente en el uso de vehículos motorizados y camiones. Es por eso que se hace el llamado a conducir cumpliendo las normas del INTT.

El uso del casco certificado es importante, como llevar la indumentaria de seguridad adecuada para conducir una motocicleta. Además de llevar guantes como botas.

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