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El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, presidió un nuevo acto de grado en la Escuela Nacional de Fiscales (ENF) del Ministerio Público (MP) donde 169 profesionales culminaron sus estudios.

El evento tuvo lugar en el Instituto para Capacitación y Recreación de los Trabajadores (Incret) en Caracas.

Esta graduación reviste una importancia histórica, ya que, en los 17 años de existencia de la ENF, esta es la primera promoción dedicada específicamente a la defensa de los derechos humanos.

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Durante su discurso, el Fiscal General, Saab, enfatizó la relevancia del aprendizaje continuo y la cultura: “leer y estudiar es descubrir un mundo, cada lectura, sabiduría; un nuevo paso que das producto del aprendizaje es precisamente eso, descubrir un mundo nuevo (…) por ello es tan importante promover la lectura, la escritura, el arte”, expresó.

Saab presidió acto solemne de 169 profesionales

La nueva cohorte de egresados se incorpora al sistema de justicia del país, fortaleciendo la capacidad del Ministerio Público con profesionales formados bajo un enfoque especializado en la protección de los derechos fundamentales.

Entre los 169 nuevos profesionales, los graduandos cursaron diversas áreas cruciales para el sistema de justicia, incluyendo Ejercicio de la Función Fiscal, Derecho Procesal Penal, Derecho Penal, Derecho Probatorio, Criminalística de Campo y Medicina Forense, además de la mencionada especialización en Defensa de los Derechos Humanos.

El Fiscal General anunció que la ENF ha logrado formar a 1.221 especialistas y 21 magíster hasta la fecha, un hito que, según sus palabras, «es sumamente importante».

Bajo la actual gestión, la Escuela Nacional de Fiscales ha triplicado el número de especialidades, diplomados y maestrías. Como prueba del crecimiento, Saab anunció que el proyecto de aspirantes para ingresar a la casa de estudios se iniciará en noviembre, lo que representa una mejora del 110% en la captación.

Finalmente, se resaltó la gran conquista de la ENF de incorporarse este año 2025 a la lista de institutos de altos estudios de Venezuela, un logro que consolida su prestigio académico.

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