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El Fiscal General de la República y presidente del Poder Ciudadano, Tarek William Saab, condenó de manera enérgica «el criminal ataque terrorista perpetrado por los Estados Unidos en contra del Presidente Nicolás Maduro y el pueblo venezolano.»

El máximo representante del Ministerio Público informó que el ataque, ocurrido durante la madrugada, tuvo como objetivo «blancos civiles inocentes», lo que describió la acción como un acto criminal ejecutado con «premeditación y alevosía».

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Fiscal Tarek William Saab repudia ataque de EEUU

El Fiscal Saab hizo un llamado a la ONU para que se pronuncie en contra de este macabro atraque contra objetivos civiles y sancione a los responsables y pidió de manera enérgica una prueba de fe de vida de la pareja presidencial venezolana.

Asimismo, responsabilizó directamente al Gobierno de los Estados Unidos por la agresión y por cualquier daño a la integridad del presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama, Cilia Flores.

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