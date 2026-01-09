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En una declaración oficial emitida este jueves 8 de enero de 2026, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, calificó la liberación de un grupo de ciudadanos venezolanos y extranjeros como una medida que busca consolidar un «clima de paz y convivencia pacífica» en el país.

«Se ha realizado el día de hoy, con la debida actuación del Ministerio Público como garante y titular de la acción penal, con el sistema de justicia venezolano, la excarcelación de ciudadanos previamente detenidos por la justicia venezolana», dijo Saab en un acto organizado por su despacho y transmitido por el canal privado Globovisión.

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Aunque el Fiscal no precisó el número total de beneficiarios, confirmó que las boletas de excarcelación se han estado procesando y ejecutando de manera continua durante todo el jueves.

Destacó que existe una comunicación correcta con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para avanzar en estas medidas que buscan reducir la tensión política interna tras los eventos del 3 de enero.

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