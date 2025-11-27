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Todo está listo para la Fitven en Puerto Cabello. El gobernador Rafael Lacava, durante el recorrido de supervisión en torno a los preparativos de la Feria Internacional de Turismo; (Fitven) que se efectuará en Puerto Cabello entre el 28 de noviembre y el 1ero de diciembre, expresó sentirse privilegiado de ser parte de este gran evento, con la premisa que será la más hermosa de toda Venezuela.

«Ese país del cual hablo, este país es capaz de derrotar cualquier intento de doblegarnos que se presente, eso es lo hermoso de esto y ese es el privilegio que tengo yo como gobernador del estado Carabobo y el privilegio que tenemos los venezolanos de sentirnos en capacidad de derrotar todas estas cosas negativas que le intentan hacer a nuestro país, que le intentan hacer a nuestra identidad , la venezolanidad, que le intentan hacer a lo que nosotros representamos, que es esta tierra hermosa, esta tierra hermosa no la va a poder liquidar nadie como intentan hacerlo, es un tema político, es un tema que no quieren que Venezuela se desarrolle, que brille, que esté en el sitial que merecemos, que es un sitial que le genere la mayor suma de felicidad posible a los que habitamos en esta tierra», recalcó.

Mientras verificaba los avances del montaje de la Fitven que se desarrollará en el Malecón de Puerto Cabello, el mandatario regional confesó estar sorprendido ante la belleza y magnitud de la decoración, organización, de este gran encuentro del turismo nacional. Maravillado con los preparativos, comentó estar feliz de que sea en Carabobo y en Puerto Cabello esta Fitven 2025.

Fitven en Puerto Cabello

«Yo siempre digo… aquí nadie se rinde!, ese Aquí Nadie se Rinde tiene que ver con la fuerza de este pueblo, que empuja, son muchos átomos juntos que se compactan y se hacen indestructible, ese es el pueblo venezolano y yo me siento orgulloso de ser parte de eso, esto está quedando hermosísimo, bellísimo, nunca antes había visto una Feria Internacional de Turismo tan hermosa como esta y qué casualidad esto terminó siendo en Carabobo y en Puerto Cabello «, manifestó con entusiasmo.

En este sentido el gobernador Rafael Lacava, invitó a los venezolanos a ver a través de la FITVEN, el país de verdad, un país que no se deja amedrentar ante amenazas imperiales, por el contrario, defiende su patria y avanza con la visión de ser referencia turística internacional.

«A todos los venezolanos a que vean la Venezuela de verdad, la que se toca, la tangible, la hermosa, la que podemos mostrarle al mundo, la que está aquí, la que estamos mostrando aquí, la que mostramos todos los días, esta Feria quiere eso, quiere decirle al mundo lo bella que es Venezuela, miren lo hermoso que es su pueblo y miren la energía indestructible que tienen los venezolanos «, recalcó.

Cabe destacar que los operadores turísticos podrán exhibir y mostrar el potencial, proyectos y emprendimientos que se desarrollan en Venezuela, al tiempo que durante los días del 28 de noviembre al 1ero de diciembre, los visitantes también apreciarán eventos culturales y gastronómicos.

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