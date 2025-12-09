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Un flan de turrón es espectacular para compartir en familia en estos días decembrinos. Algo muy rico y prepararlo es sencillo, hay que sacar siempre el jugo a las recetas navideñas las cuales se ponen de moda en estos tiempos.

Flan de turrón un postre con espíritu navideño, ingredientes para diez raciones

200 grs turrón de Jijona

6 huevos

500 ml leche entera

120 grs azúcar

Para el caramelo:

130 grs azúcar

20 ml agua

Preparación:

En un bol vamos a añadir el turrón blando ligeramente desmenuzado, con el azúcar y la leche, acto seguido vamos a triturar todo con ayuda de una batidora hasta que quede todo integrado.

Por otro lado vamos a preparar el caramelo, en una sartén añadimos el azúcar junto con el agua, ponemos a fuego alto y removemos de vez en cuando hasta obtener un caramelo rubio.

Vertemos el caramelo sobre los moldes de flan, también puedes hacerlo todo en un mismo molde, ten cuidado con el caramelo caliente déjalo enfriar y ni se te ocurra tocarlo con las manos.

Por otro lado cascamos y batimos los huevos sin que lleguen a soltar espuma y sobre ellos vertemos la mezcla de turrón y leche que hicimos en el primer paso, removemos todo ligeramente hasta integrar.

Ahora vamos añadiendo esta mezcla sobre los moldes, precaliente el horno con calor arriba y abajo a unos 175º. Prepara un recipiente para hornear los moldes al baño maría y hornea los flanes durante 30 minutos, si los haces en un único molde puede que tarde unos 45 minutos, para asegurarte si está listo introduce un palillo en el flan, si sale limpio estará listo.

Una vez listos déjalos enfriar bien antes de desmoldarlos, es un postre riquísimo con un elegante sabor a turrón, disfrutarlo mucho en estas fiestas!!!

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