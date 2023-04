Compartir

Este jueves llegó a Netflix la serie Florida Man, una miniserie protagonizada por el actor venezolano Édgar Ramírez, que narra la historia de un expolicía que se ve obligado a regresar a su estado natal de Florida para encontrar a la novia fugitiva de un mafioso de Filadelfia.

Desde el mes pasado, el venezolano se dedicó a compartir en sus redes sociales imágenes y videos para promocionar la producción de Netflix. Hoy, el actor compartió un clip en su cuenta de Instagram para invitar a sus seguidores a ver la miniserie.

“Estoy muy emocionado porque mi nueva miniserie Florida Man, finalmente está disponible en Netflix en todo el mundo. Es divertida, rara, romántica y salvaje. Disfrutamos mucho hacerla, así que por favor vayan a verla y díganme que les parece. Los quiero”, expresó el venezolano.

La ficción, creada por Donald Todd, quien también se desempeña como productor ejecutivo junto a Jason Bateman, Michael Costigan y Miguel Arteta, cuenta con siete episodios que se adentran en una red de mentiras, asesinatos, engaños, traumas familiares y la búsqueda del oro perdido hace mucho tiempo.

Además de Édgar Ramírez, el elenco de Florida Man lo integran Anthony LaPaglia, Abbey Lee, Otmara Marrero, Lex Scott Davis, Emory Cohen e Isaiah Johnson. En la miniserie el venezolano interpreta a Mike Valentine, un expolicía que regresa al estado norteamericano de Florida para encontrar a la novia prófuga de un jefe de la mafia.

Aunque Florida Man apenas se estrenó el jueves, algunos se preguntan si tendrá segunda temporada. Aunque Netflix no se pronunció al respecto, todo parece indicar que no, pues la producción se presentó desde el inicio como una serie limitada, detalló Maracay Plus en su cuenta de Instagram.

En un principio, Florida Man contaría con 8 capítulos, pero debido a retrasos de filmación no especificados se redujo a 7.

