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Florinda Meza lanzó su documental el cual lleva por título “Atrévete a Vivir”. La actriz y productora de 77 años habla en el mismo de lo que fue su vida al lado de Roberto Gómez Bolaños.

Como en respuesta de lo que fue la serie de Chespirito la cual llevaba por nombre “Sin Querer Queriendo”. La cual fue producida por los hijos de Gómez Bolaños y donde se criticó a Meza por terminar casándose con el famoso productor de El Chavo.

A diferencia de la serie de Chespirito, Florinda fue criticada por implementar herramientas de inteligencia artificial. Esto para poder recrear fechas, como lugares históricos además de testimonios visuales.

Florinda Meza lanzó su documental

Todo esto hizo que muchas personas criticaran la producción, aplaudiendo la serie hecha por los hijos de Gómez Bolaños donde supieron recrear los espacios donde este trabajaba. En cambio hubo muchas críticas a Meza.

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La actriz en redes sociales por el contrario también recibió apoyo de muchos de sus fanáticos que hay en todo el mundo. Los cuales le felicitaron ahora por este documental el cual muestra como ha su vida profesional.

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