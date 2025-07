Compartir

Florinda Meza sobre la bioserie de Chespirito destacó que aun no sabe si va a demandar o no. El tema de la probable demanda se ha hecho viral desde la producción de la serie, pero la actriz y productora aun no sabe si ejecutará la misma.

La serie Chespirito Sin Querer Queriendo le falta un solo capítulo para que termine la primera temporada. En la misma se cuenta todo lo que ha sido la vida del comediante y actor, Roberto Gómez Bolaños.

Pero uno de los personajes más polémicos ha sido precisamente el de Doña Florinda. Y de lo que fue el amor que nació entre Roberto Gómez Bolaños y ella, además de los otros romances que supuestamente ella tuvo en el elenco.

Florinda Meza sobre la bioserie de Chespirito

Meza dijo que no ha interpuesto ninguna demanda a los productores de la serie, la cual es producida por el hijo de Chespirito; Roberto Gómez Fernández. Es por ello que la actriz salió al paso de los rumores.

«No he interpuesto ninguna demanda. La persona que lo dijo está mal informada. No he decidido lo que haré en el futuro. Ustedes escriben historias pensando cómo creen que deberían ser. Ni siquiera han respetado mi derecho a no declarar nada sobre estos temas». Dijo.

«Han buscado y buscado en los archivos y han desempolvado todas las entrevistas del pasado, que están en otro contexto, y las han utilizado en mi contra». Resaltó la actriz acerca de las tendencias en las cuales ha estado.

NO DEJES DE LEER AHORA: Cuando Chespirito y el elenco de la Vecindad visitaron Valencia

«En la vida real, con seres humanos, no con personajes de telenovela, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Aunque me debo al público, yo no soy propiedad de los medios. Mi nombre, mi imagen y mi vida, son míos. Cuando yo tenga algo que informar, lo sabrán todos, por mí», cerró.

Lee más información en nuestro portal y sigue actualizado en noticias