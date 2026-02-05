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El invicto Floyd Mayweather Jr. regresa a ponerse los guantes en el ring este 2026. El legendario boxeador alcanzó un acuerdo para enfrentarse al campeón de kickboxing, Mike Zambidis, en un evento que ya genera expectativa mundial.

Escenario de lujo en Atenas

La pelea, titulada “Battle of the Legends”, se llevará a cabo el próximo 27 de junio en el OAKA Arena de Atenas. El estadio tiene capacidad para 18 mil espectadores y será el epicentro del regreso del estadounidense a Europa.

El combate tiene un matiz especial para los locales: se realizará en el marco del aniversario del retiro de Zambidis. La noticia se confirmó a través de las redes sociales del luchador griego, quien compartió el póster oficial.

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Floyd Mayweather regresa al ring

A sus 49 años, «Money» continúa expandiendo su historial de exhibiciones millonarias. Su última aparición en el cuadrilátero fue en agosto de 2023, cuando se midió ante John Gotti III en Ciudad de México.

Se espera que el evento cuente con una transmisión televisiva global. Mayweather busca demostrar que, a pesar del tiempo, su técnica y capacidad de generar espectáculo permanecen intactas.

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