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El Ministro de Educación, Héctor Rodríguez informó que la preparación del año escolar 2025 2026 se pone en marcha desde hoy. El anuncio lo hizo el titular de educación en su canal de Telegram.

Dijo Rodríguez, que a partir de hoy 8 de septiembre, todos los equipos docentes y administrativos se incorporan a las escuelas. Para iniciar el proceso de formación y preparación para el año escolar 2025 – 2026.

Indicó que se pone en marcha todos los planes para brindar la mejor educación a los niños a partir de la semana que viene en todo el país. El próximo 15 de septiembre se da inicio al nuevo año escolar y es por ello que los docentes arman las estrategias desde hoy.

Formación y preparación del año escolar inicia desde hoy dijo el ministro Rodríguez

“Todos trabajando para brindarle la mejor educación a nuestros hijos e hijas”, dijo con optimismo Héctor Rodríguez. Ya desde esta semana todos los planteles estarán abiertos para la preparación del año escolar.

La mayoría de los representantes están también armando desde ya todo lo que son los uniformes. Desde hace unas semanas han ido comprando algunos útiles escolares antes de que se dé la lista oficial.

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Como se espera por las ferias escolares las cuales abren sus puertas en todo el país con mejores precios en útiles. Por otro lado, una gran cantidad de tiendas tienen a la venta los uniformes.

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