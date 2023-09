Compartir

La actriz venezolana Mimí Lazo protagonizó una foto que se ha vuelto viral en las últimas horas, junto a Chris Hemsworth, el actor que interpreta a Thor.

«Bueno esto no es un TBT. Esto me está pasando ahorita en el avión para Los Ángeles miren con quién estoy. Con Thor, bueno estoy con él no. Él está aquí y yo también. La cosa es que estamos juntos», escribió Mimí en su Instagram.

En medio de la anécdota, agregó: «Le dije en español soy actriz, me miró, le dio ternura y se tomó la foto. Pero me ha sonreído tres veces o es que se rascó».

«Y yo que me había traído un libro de autoayuda para el avión estoy pendiente si el hombre ronca, si se tomó el whisky y no ha comido nada. No ha conversado con la tipa, la guardaespaldas. Se parece a Luis cuando viaja que no me habla en el avión», bromeó la venezolana.

La foto viral de Mimí Lazo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mimi Lazo (@mimilazod)

