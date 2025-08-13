Compartir

Francisco Ameliach fue designado como presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia).

Este martes 12 de agosto la Asamblea Nacional (AN) autorizó al diputado Francisco Ameliach (PSUV/Carabobo) separarse de cargo de diputado, temporalmente, para cumplir funciones como presidente de la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia), institución que planifica y coordina proyectos de desarrollo económico y social en el occidente del país.

A la fecha, el asambleísta cumple funciones como representante del Parlamento ante el Consejo de Estado para el periodo 2025-2026 y pertenece a la Comisión Permanente de Política Interior.

Es de destacar también que Ameliach ha ejercido diversos cargos de elección popular, como gobernador del estado Carabobo, además de haber pertenecido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El anuncio lo dio a conocer el presidente del Parlamento, diputado Jorge Rodríguez, (PSUV/Dtto. Capital), quien sometió la solicitud de separación del cargo de diputado Ameliach a la consideración de la Plenaria, que fue aprobada por mayoría calificada.

