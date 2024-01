Compartir

El diputado y representante de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado, Francisco Ameliach, habló sobre la “guerra total en tiempos de globalización” aplicada a Venezuela, según la doctrina militar de Estado Unidos.

Al resto, Ameliach citó al coronel Max G. Manwaring, quien define este tipo de guerra en los siguientes términos: “El enemigo puede convertirse actualmente en protagonista estatal o no estatal que planifica y efectúa actividades directas o indirectas, letales o no letales, militares o no militares que socavan la estabilidad de otros países. En este contexto existe solo una norma común para los conflictos de hoy en día: que no existen normas. No se prohíbe nada. Así es la guerra en la época de la globalización. Mientras que es menos sangrienta, no es menos brutal. El último objetivo de la guerra se mantiene igual, forzar al enemigo a ceder ante los intereses de otro.”

Además, recordó que Manwaring establece tres niveles de conflicto en este tipo de guerra:

Amenaza interna contra la estabilidad política y la soberanía por personas naturales y/o jurídicas nacionales y/o transnacionales que cuentan con apoyo transnacional estatal o no estatal. Generación de descontento popular e incapacidad inducida que impiden al gobierno resolver las causas del descontento. La guerra tradicional que un estado le declara a otro, generalmente denominado Guerra Convencional.

Por ello, el diputado Francisco Ameliach, respaldó lo mencionado por el presidente Nicolás Maduro en estos temas, asegurando que se han empleado estrategias y campañas para vulnerar la integridad del pueblo venezolano.

