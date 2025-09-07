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Las instalaciones del Hotel Hesperia WTC Valencia se convirtieron en el epicentro de la moda inclusiva con la celebración de la segunda edición de Pasarela sin Límites by Francisco García, un evento que reunió talento, diversidad y elegancia en una noche inolvidable.

El diseñador valenciano Francisco García presentó una colección de 25 piezas únicas, trabajadas con una variedad de colores, texturas y cortes que responden a las tendencias de moda para el 2025.

“Me siento feliz por todo el éxito que se ha logrado con este proyecto. Un proyecto de inclusión, donde buscamos impulsar tanto el talento de los modelos emergentes como de las marcas en crecimiento”, expresó García al cierre del evento.

Francisco García Pasarela sin Límites

La gala fue producida por el propio diseñador en conjunto con Yeferson Monjes, y tuvo como animadora a la reconocida presentadora de Venevisión, Gesaria Laprieta, quien lució un traje diseñado por García y expresó su gratitud por el respaldo del creador carabobeño desde sus inicios en la televisión.

Más de 30 modelos participaron en la pasarela, que abrió con el desfile de marcas invitadas como: YenFit, Coco Seducción by Gabriela Rodríguez, Creaciones LM, Novem by Rosangel Monroy, Rayana, Jenny Simpson y Gabas, quienes obsequiaron prendas al público asistente.

Entre las novedades más destacadas de esta edición estuvo la incorporación de diseños masculinos y una mayor variedad de propuestas para niñas, jóvenes y mujeres que buscan realzar su belleza a través del trabajo realizado por el diseñador.

Con esta nueva entrega de Pasarela sin Límites, Francisco García reafirma su compromiso con la moda y la belleza sin estereotipos.

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