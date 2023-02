Compartir

En Cúcuta, Colombia, hay varias casas de cambio que usan el indicador financiero de «Monitor dólar» para su balance diario, y no tienen una base legal en el país y tienen índices delictivos.

Tras 2 años seguidos de investigación por parte de funcionarios expertos en la materia; se han encendido las alarmas por la situación que debilita el Sistema Financiero Nacional.

Diario La Calle reseñó que «MKambios», tiene como fundador al señor Álvaro Enrique Vélez Trillos, de nacionalidad colombiana, relacionado con paramilitares y tiene registro de antecedentes penales en su país de origen.

La Policía Nacional Bolivariana, desde la División De Investigación Penal de Carabobo, señala que todas las casas de cambio que usa esta cuenta para «fundamentar» su cifra diaria, son oficinas fantasmas, sin sede en el país y que algunos de los dueños y fundadores son desconocidos y con antecedentes penales en el país donde residen.

Dentro de las pesquisas realizadas, buscaron la ubicación de cada una de las oficinas que según señalan tener en el país y, las encontraron vacías sin ningún tipo de personal laborando; testigos mencionaron que en tales lugares nunca hubo alguien trabajando, entre ellas, se supo que CambioRya, no tiene sede en el país, LocalBitcoint cerró sus puertas.

AirTm también salió del servicio de prestaciones presuntamente por no tener fondos de garantía.

Fraude en casas de cambio fijadas al dólar paralelo

Dentro de las empresas investigadas se encuentran AKB fintech, esta tiene como fundador al señor Guillermo Scarpantonio, durante el 2021 fue base de este indicador financiero, ésta casa de cambio estafó a una suma considerable de venezolanos y periodistas, quienes hicieron una campaña por los medios de comunicación para informar lo sucedido; no se le devolvió el dinero a gran parte de los afectados. En esta ocasión no se pudo hacer nada, debido a su ilegitimidad en el país el Estado Venezolano no pudo actuar en defensa de los suyos; destacó Diario La Calle.

Las consecuencias de todo el fraude de estas casas de cambios, las cuáles, el indicador «En Paralelo» tiene fijadas, han sido la volatilidad del mercado cambiario, socavamiento de estructuras sociales, incidencias del núcleo inflacionario, debilitamiento del sistema financiero nacional, en pocas palabras «Terrorismo Financiero», señaló la División de Investigación Penal de Carabobo.

Entre los delitos que se están investigando están: Legitimación de Capitales, Captación Indebida, Asociación Para Delinquir, Defraudación Tributaria, Estafa, Ofertas Engañosas, Usura en Operaciones de Financiamiento, Condicionamiento, Transferencia de Divisas entre particulares sin pecharlas ante el Fisco Nacional (Seniat).

Asimismo, se pudo conocer que este procedimiento se está llevando a cabo por la Fiscalía 74 Nacional en Competencia Plena Contra la Legitimación de Capitales, Delitos financieros y económicos, Dr. Elis León Aguilar.

La DIP ha investigado la forma en que trabajan estos grupos, buscando desarticular a los mismos, siendo uno de sus Modus Operandi a través de ofertas engañosas, usando los medios digitales como herramienta de difusión.

Los representantes de las oficinas como Hola Reserve, Valiu, Bancumbre, Glufco, Orionis, Tritón, Consultores, Local Bitcoin, CambiosRya, MKambios aseguran tener un aval legal por el Fincen (Red de Control de Delitos financieros de EEUU), sin embargo, el inspector encargado de este procedimiento recalcó en una entrevista a Diario La Calle, que FinCen en estos casos no interviene, considerando que es una institución estadounidense no venezolana.

Existe una especie de triangulación mancomunada entre todas estas compañías mencionadas, un tipo de relación y acuerdo para el mismo fin.

Los funcionarios de la DIP destacaron que existe una ancha posibilidad de que el dinero por narcotráfico se esté movilizando a través de este esquema, el cual, es indetectable por ser un mercado descentralizado.

Fuente: Diario La Calle

