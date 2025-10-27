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Un fresco de avena es una buena opción para los días calurosos, es sano, además de nutritivo con todos los beneficios de este cereal. Era una bebida muy utilizada en los años ochenta cuando ibas de visita.

De hecho, para toda la familia, es una de las más sencillas que puedes preparar rápidamente con pocos ingredientes y mucho hielo. Se recomienda servirlo en vaso grande y con bastante hielo.

Fresco de avena, ingredientes

1/3 de taza de avena cruda

Una taza de leche

Canela en polvo

Esencia de vainilla

Hielo

Preparación

Licuas todos los ingredientes, menos el hielo el cual lo sirves en vaso, endulzar al gusto de las personas y servir de inmediato para que el hielo haga su efecto. Espolvoreas un poco de canela por encima.

Esta es una bebida sencilla y recomendada para la hora de la merienda, puedes acompañarla con galletas.

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