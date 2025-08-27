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Frustrado hecho delictivo en una unidad de transporte en Naguanagua

By Redacción Carabobo
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Frustrado hecho delictivo en una unidad de transporte en Naguanagua

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Fue frustrado un hecho delictivo en una unidad de transporte en Naguanagua. Dos jóvenes pretendían despojar de sus pertenencias a una persona dentro de una unidad de transporte. Funcionarios del servicio de Patrullaje Motorizado de la Policía Municipal de Naguanagua se encargaron del caso.

Los dos sujetos están señalados como azotes del sector. La rápida alerta de la ciudadana y la inmediatez del patrullaje preventivo fueron claves para frustrar el hecho delictivo. Los sujetos fueron capturados en el acto (flagrancia).

Frustrado hecho delictivo en una unidad de transporte en Naguanagua

Luego de eso fueron trasladados de inmediato a nuestro Centro de Coordinación Policial. En coordinación con el Fiscal del Ministerio Público de guardia, los capturados fueron presentados ante la Sala de Flagrancia para su procesamiento legal.

La Policía de ese municipio se mantiene en patrullaje permanente en las avenidas, como en cercanías de instalaciones comerciales; articulando con los cuerpos de seguridad del estado el bien de la ciudadanía.

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SourcePolicía Municipal de Naguanagua
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