Compartir

Un presunto delincuente en San Diego, fue capturado, dijo la policía del estado Carabobo en sus redes sociales. Funcionarios adscritos al Centro Policial San Diego lograron la aprehensión de un ciudadano involucrado en un robo frustrado en la urbanización Monteserino.

La acción se desarrolló a las 7:30 p.m. en el Cuadrante P-03, donde los efectivos policiales se trasladaron con celeridad al lugar del hecho. Avistando a un sujeto con las características previamente reportadas.

Al darle la voz de alto, se le incautó un arma tipo facsímil y tres teléfonos celulares, presuntamente sustraídos durante el acto delictivo. El detenido fue identificado como Charnielld Jesús Camero Zerpa, de 18 años de edad, natural de Maracaibo, estado Zulia.

Con registro policial por sustancias psicotrópicas además de estupefacientes (2023). Según el testimonio de las víctimas, el individuo ingresó a la residencia por la parte posterior, amenazando y ejerciendo presión psicológica sobre los presentes.

Entre ellos dos niñas de 10 y 11 años, y una joven de 19 años, a quienes exigía dinero en efectivo y objetos de valor.

Presunto delincuente en San Diego fue capturado

Entre las evidencias recuperadas se encuentran:

– Una pistola tipo facsímil, color negro, sin cargador.

– Tres teléfonos celulares: Redmi Note 8, Honor Haré, además de un Samsung Galaxy A50, todos con chips de la empresa Digitel.

NO DEJES DE LEER AHORA: Presunto autor del triple homicidio de Mauroa en Falcón quedó detenido

El procedimiento fue además notificado de inmediato al Ministerio Público, siendo designada la fiscal 27, quien ordenó las actuaciones de rigor y su remisión a la Sala de Flagrancia del Palacio de Justicia.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas