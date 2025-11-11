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Para tener una buena salud recomiendan algunas frutas, las cuales debes comer de vez en cuando. Disfrutarlas y veras como estas colaboran principalmente con tu sistema inmunológico.

Las mejores frutas que debes consumir son la manzana además de cambur, entre otras al igual que la naranja. La manzana por su fibra (pectina), el cambur por su contenido de vitamina C y potasio.

Para tener una buena salud, consume estas frutas

Manzana: Su fibra soluble (pectina) ayuda a la digestión y a mantener la saciedad. Es una fruta baja en calorías y buena para la salud intestinal.

Cambur: Rico en vitamina C, que apoya el sistema inmunológico, y en potasio. Es una excelente fuente de energía y fácil de digerir.

Mango: Contiene betacarotenos, flavonoides y vitaminas C y E, que son beneficiosos para la visión y la salud celular.

Limón: Es un desintoxicante natural que estimula la función de los riñones y ayuda a eliminar toxinas del cuerpo.

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Uvas: Especialmente las oscuras, contienen antioxidantes como el resveratrol que ayudan a proteger el ADN, reducir la inflamación y proteger el corazón.

Recomendación general:

Lo ideal es mantener una dieta variada con diferentes frutas, ya que cada una aporta distintos nutrientes. Lo más importante es incluir una variedad de frutas en tu dieta para obtener todos los beneficios.

Es importante recordar que la tolerancia a ciertas frutas puede variar de persona a persona. Es por ello que debes consultar primero con tu médico de confianza.

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