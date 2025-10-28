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Fue abatido alias “El Amarillo” en Aragua

By Lucciano Battiston
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Fue abatido alias “El Amarillo” en Aragua

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Lucciano Battiston
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Un individuo identificado como Yair Jhosue Ledezma Aguilar (18), alias “El Amarillo”, resultó abatido al enfrentarse a una comisión del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), en medio de un Operativo de Saturación de Área ejecutado en Coropo, municipio Francisco Linares Alcántara del estado Aragua, en busca de los peligrosos antisociales incursos en varios delitos.

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Se pudo conocer que el sujeto pertenecía al Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO), liderado por “El Marihuano”, por lo que operaba en la zona cometiendo extorsiones y el cobro de vacunas, por lo que estaba siendo buscado desde hace algún tiempo.

Abatido alias “El Amarillo” en Aragua

En el procedimiento policial, las autoridades lograron incautar un arma de fuego calibre .32, marca Llama.

De igual manera tambien fue incautada en el procedimiento un radio portátil con el que se presume, mantenía comunicación con el resto de los integrante de la Banda de “El Marihuano”.

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SourceEl Aragueño
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