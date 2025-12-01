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Tras asesinar a su hijastro en La Guaira, un sujeto de 22 años quedó detenido. El hecho ocurrió en el sector de Mamo. El señalado del infanticidio quedó identificado como Joswell Muller, este golpeó al niño de dos años, provocándole graves traumatismos.

El sujeto junto a la mamá del pequeño, lo llevaron a la Clínica Popular Doctor Alfredo Machado. Allí fue examinado por los médicos de guardia, donde le diagnosticaron traumatismos severos en el tórax como en la cabeza.

Se pudo conocer que este se mantuvo en observación durante varias horas hasta que falleció. El hecho de violencia contra el niño generó consternación en la comunidad de la zona del litoral central.

Fue capturado tras asesinar a su hijastro en La Guaira

Luego de la muerte del infante, al sitio llegaron funcionarios del Consejo Principal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; luego el cadáver fue llevado a la morgue donde fue retirado por los familiares.

La madre del niño, identificada como Maikelis Hidalgo, también quedó en manos de las autoridades y junto a su pareja fueron llevados a la sede del CICPC. El caso de infanticidio se suma a los ocurridos en el país.

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