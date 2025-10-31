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Un septuagenario fue condenado a 17 años de prisión por cometer un acto sexual contra su nieta de 7 años. Producto de la acusación presentada por el Ministerio Público, fue condenado Freddy Alberto Ollarves Chirinos (74) a cumplir 17 años de prisión.

Ollarves Chirinos admitió su responsabilidad en la comisión de un acto sexual en contra de su nieta de siete años de edad. Tal hecho ocurrió el 24 de marzo del presente año en el interior de una vivienda ubicada en el municipio Miranda del estado Falcón.

De acuerdo con la investigación, durante ese día la niña compartía con su abuelo en la sala de la vivienda cuando el hombre comenzó a tocarle sus partes íntimas. Mientras tanto, la progenitora de la víctima preparaba comida con la esposa del condenado.

Fue condenado a 17 años de prisión por cometer un acto sexual contra su nieta en Falcón

La pareja del victimario salió de la cocina y avistó a Ollarves Chirinos mientras tocaba las partes íntimas de su nieta. Inmediatamente, le preguntó por qué lo hacía y el hombre contestó que la ayudaba a la niña a cambiar el canal del televisor.

Al tener conocimiento de los hechos, la madre de la niña se dirigió al siguiente día hacia la sede del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalística (Cicpc); donde interpuso una denuncia en contra de su suegro.

Fue aprehendido

Tras labores de investigación, Ollarves Chirinos resultó aprehendido el 27 de marzo del año en curso, y fue puesto a disposición del Ministerio Público para iniciar el respectivo proceso penal. En la audiencia preliminar, la Fiscalía 10ª de Falcón ratificó la acusación contra Ollarves Chirinos por la comisión de acto sexual con víctima especialmente vulnerable con grado de continuidad.

Una vez escuchada la admisión de hechos por parte del acusado, el Tribunal 2° de Control en esa jurisdicción dictó la mencionada condena contra el septuagenario; además de que ordenó que cumpla su sentencia bajo arresto domiciliario.

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